تحديد موعد عودة نابي كيتا للمشاركة في التدريبات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:30

كتب : إسلام أحمد

نابي كيتا - غينيا - نيجيريا

يتوقع أن يعود الغيني نابي كيتا للمشاركة في التدريبات في المعسكر التحضيري قبل بداية الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيتا تم استبعاده من قائمة المنتخب الغيني المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، رغم تأهل منتخب بلاده لثمن النهائي.

لاعب الوسط الدولي تجددت إصابته أثناء مواجهة نيجيريا في الجولة الثاني من دور المجموعات بعدما شارك كبديل في مباراة مدغشقر.

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ليفشل في خوض مباراة بوروندي بالجولة الأخيرة ومن ثم مواجهة الجزائر في ثمن نهائي كأس الأمم والمباريات القادمة حال تحقيق الانتصار.

ووفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية فأن اللاعب البالغ 24 عاما سيعود للمشاركة أثناء المعسكر التحضيري.

حيث يلتقي في الشهر الجاري ليفربول مع كل من بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتينج لشبونة، إذ تبدأ المباريات في العشرين من يوليو.

وعانى متوسط الميدان الغيني من تكرار الإصابات في أول مواسمه مع الريدز وهو ما جعله يظهر بأداء أقل من المتوقع عنما قدمه مع ريد بول لايبزيج الألماني.

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