تحديد موعد عودة نابي كيتا للمشاركة في التدريبات

يتوقع أن يعود الغيني نابي كيتا للمشاركة في التدريبات في المعسكر التحضيري قبل بداية الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيتا تم استبعاده من قائمة المنتخب الغيني المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، رغم تأهل منتخب بلاده لثمن النهائي.

لاعب الوسط الدولي تجددت إصابته أثناء مواجهة نيجيريا في الجولة الثاني من دور المجموعات بعدما شارك كبديل في مباراة مدغشقر.

ليفشل في خوض مباراة بوروندي بالجولة الأخيرة ومن ثم مواجهة الجزائر في ثمن نهائي كأس الأمم والمباريات القادمة حال تحقيق الانتصار.

ووفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية فأن اللاعب البالغ 24 عاما سيعود للمشاركة أثناء المعسكر التحضيري.

حيث يلتقي في الشهر الجاري ليفربول مع كل من بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتينج لشبونة، إذ تبدأ المباريات في العشرين من يوليو.

وعانى متوسط الميدان الغيني من تكرار الإصابات في أول مواسمه مع الريدز وهو ما جعله يظهر بأداء أقل من المتوقع عنما قدمه مع ريد بول لايبزيج الألماني.

اقرأ أيضا:

الخطيب يكشف عن ثنائي يجب متابعته ولحظات خالدة في أمم إفريقيا وملعب لا ينساه

بلماضي المحب لما يقدمه جوارديولا.. لأن تحقيق الأمنيات يأتي بالطموح

بالفيديو - راموس يصل مصر لدعم السياحة

ميسي: الحكم اختار البرازيل.. ليس عذرا ولكن تلك الحقيقة

ألفيش: إذا أخفقنا سيكون خطأ الجميع لكن في الأرجنتين ميسي فقط.. هذا قدر الأفضل في العالم

كاف يرد على شكوى المغرب من الحكام