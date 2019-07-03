لاعب جنوب إفريقيا الأسبق: جمهور مصر سيكون مخيفا.. ويمكننا تحويل ذلك لصالحنا

يرى سيفيوي تشابالالا لاعب جنوب إفريقيا الأسبق أن مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية بسبب الحشد الجماهيري.

ويواجه منتخب مصر فريق جنوب إفريقيا مساء السبت المقبل في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال تشابالالا لصحيفة تايمز: "حشد الجماهير المصرية سيكون مخيفا للغاية وسيريدون إظهار ذلك للاعبي منتخب جنوب إفريقيا".

وأضاف "أنا واثق من أن ذلك سيكون مختلفا حتى عما رأيناه منهم في البطولة حتى الآن وسيضيف الكثير من الحماس للاعبيه".

ويعتبر تشابالالا ثالث أكثر لاعبي جنوب إفريقيا من حيث المشاركات الدولية بعد خوض 89 مباراة دولية.

وبين تلك المباريات الدولية، أربع مواجهات أمام مصر بينهم فوز جنوب إفريقيا 2-1 على استاد القاهرة وديا قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وأضاف تشابالالا "على لاعبي جنوب إفريقيا التركيز داخل أرض الملعب وعدم النظر إلى المدرجات".

وأوضح "هذه هي الطريقة التي يجب علينا اللعب بها ويمكننا تحويل ذلك بطريقة إيجابية إلى صالحنا".

وعن منتخب مصر قال تشابالالا: "بالتأكيد سيتطلعون لمهاجمتنا منذ الدقيقة الأولى للحصول على حماس الجماهير".

وتابع "أنا كنت أحب اللعب في مثل هذه الأجواء، فذلك يمكنه من رفع حماسنا وزيادة الضغط على المصريين ويمكننا الاستفادة منه".

وأتم تصريحاته "علينا دخول المباراة بمبدأ نبذل قصارى جهدنا ونحصل على بعض المتعة، فليس لدينا شيء لنخسره".

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