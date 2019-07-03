رسميا – أتليتكو مدريد يعلن انتقال رودريجو إلى مانشستر سيتي

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 17:04

كتب : إسلام أحمد

رودري - أتليتكو - بيتيس

أعلن أتليتكو مدريد الإسباني أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فعّل الشرط الجزائي لضم متوسط الميدان رودريجو هيرنانديز "رودري".

رودريجو هيرنانديز

النادي : أتليتكو مدريد

مانشستر سيتي

وقام النادي الإنجليزي بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ70 مليون يورو في مقر الاتحاد الإسباني.

لينتهي تعاقد الإسباني البالغ 23 عاما مع الروخيبلانكوس، وينتظر الإعلان الرسمي لتعاقده مع مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

رسميا - أتليتكو مدريد يعوض رحيل جودين بضم مدافع بورتو مدافع ليفربول: مواجهة صلاح وماني وفيرمينو تشعرني بالإحراج منتخب مصر: جنوب إفريقيا فريق أوروبي "ليس عنيفا مثل أوغندا والكونغو"

رودري خاض 47 مباراة بقميص أتليتكو مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ويعد الإسباني بديلا للبرازيلي فيرناندينيو في خطط المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وعوّض ماركوس يورنتي رحيل رودري المتوقع في صفوف الروخيبلانكوس وحصل على الرقم 14.

اقرأ أيضا:

الخطيب يكشف عن ثنائي يجب متابعته ولحظات خالدة في أمم إفريقيا وملعب لا ينساه

بلماضي المحب لما يقدمه جوارديولا.. لأن تحقيق الأمنيات يأتي بالطموح

بالفيديو - راموس يصل مصر لدعم السياحة

ميسي: الحكم اختار البرازيل.. ليس عذرا ولكن تلك الحقيقة

ألفيش: إذا أخفقنا سيكون خطأ الجميع لكن في الأرجنتين ميسي فقط.. هذا قدر الأفضل في العالم

كاف يرد على شكوى المغرب من الحكام

أتليتكو مدريد رودري مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: جلسة منتظرة تجمعه بمسؤولي الوداد 13 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد 33 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر ساعة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟ ساعة | مصر 2019
زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة ساعة | مصر 2019
قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك