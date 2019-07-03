رسميا – أتليتكو مدريد يعلن انتقال رودريجو إلى مانشستر سيتي

أعلن أتليتكو مدريد الإسباني أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فعّل الشرط الجزائي لضم متوسط الميدان رودريجو هيرنانديز "رودري".

رودريجو هيرنانديز النادي : أتليتكو مدريد مانشستر سيتي

وقام النادي الإنجليزي بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ70 مليون يورو في مقر الاتحاد الإسباني.

لينتهي تعاقد الإسباني البالغ 23 عاما مع الروخيبلانكوس، وينتظر الإعلان الرسمي لتعاقده مع مانشستر سيتي.

Manchester City pays Rodrigo's buyout clause at LaLiga headquarters. The player has unilaterally terminated his contract with our club. 👉 https://t.co/MV0RpPtQ9u — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 3, 2019

رودري خاض 47 مباراة بقميص أتليتكو مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ويعد الإسباني بديلا للبرازيلي فيرناندينيو في خطط المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وعوّض ماركوس يورنتي رحيل رودري المتوقع في صفوف الروخيبلانكوس وحصل على الرقم 14.

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