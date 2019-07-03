مدافع ليفربول: مواجهة صلاح وماني وفيرمينو تشعرني بالإحراج

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

أسهب جو جوميز مدافع ليفربول في الإشادة بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو رفاقه في الريدز.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

جوميز غاب عن معظم فترات الموسم المنصرم مع ليفربول بعد إصابته في ديسمبر الماضي.

رد جوميز على سؤاله حول أفضل وأقوى لاعب لعب ضده بقوله "صلاح وماني وفيرمينو، من الصعب اللعب ضدهم كل يوم في التدريبات. أشعر بالإحراج أحيانًا".

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أهداف الثلاثي قادت ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

فيما حل ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري.

وتقاسم الثلاثي الإفريقي صلاح وماني نجمي ليفربول وأوباميانج نجم أرسنال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

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