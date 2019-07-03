مدافع ليفربول: مواجهة صلاح وماني وفيرمينو تشعرني بالإحراج

أسهب جو جوميز مدافع ليفربول في الإشادة بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو رفاقه في الريدز.

جوميز غاب عن معظم فترات الموسم المنصرم مع ليفربول بعد إصابته في ديسمبر الماضي.

رد جوميز على سؤاله حول أفضل وأقوى لاعب لعب ضده بقوله "صلاح وماني وفيرمينو، من الصعب اللعب ضدهم كل يوم في التدريبات. أشعر بالإحراج أحيانًا".

أهداف الثلاثي قادت ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

فيما حل ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري.

وتقاسم الثلاثي الإفريقي صلاح وماني نجمي ليفربول وأوباميانج نجم أرسنال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

































































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