منتخب مصر: جنوب إفريقيا فريق أوروبي "ليس عنيفا مثل أوغندا والكونغو"

يسود الارتياح داخل الجهاز الفني للمنتخب بعد تحديد مواجهة الدور الثاني لكأس الأمم باللعب ضد جنوب إفريقيا.

ويلعب الفريقان ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 في التاسعة من مساء السبت.

وصرح أحمد ناجي عبر قناة تايم سبورتس "كنا ننتظر مواجهة كينيا أو أنجولا أو جنوب إفريقيا، جاهزون لأي منافس، لأن من يريد اللقب يجب أن يستعد لأية مباراة".

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وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب "جنوب إفريقيا يلعب كرة أوروبية، وليس عنيف بدنيا مثل أوغندا والكونغو".

وأشار "بالفعل اللاعبون تدربوا على ركلات الترجيح وتالق الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي في التصدي لها، فهم مميزون في هذا الأمر".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن إن شاء الله سنحسم المباراة دون اللجوء لركلات الترجيح، أثق في قدرات لاعبي المنتخب".

















































































































































































































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