مدافع جنوب إفريقيا: لا أخشى مواجهة محمد صلاح

رفع سفيسو هلانتي مدافع جنوب إفريقيا راية التحدي في وجه نجمنا محمد صلاح مهاجم منتخب مصر قبل مواجهة الفريقين يوم السبت.

ويلعب الفريقان ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 في التاسعة من مساء السبت.

وقال هلانتي في تصريحات أبرزتها جريدة صنداي تايمز يوم الأربعاء: "منتخب مصر يظن أننا الفريق الأقل حظوظا في المباراة، أنا لا أشعر بغضاضة حول ذلك، لأنني أعرف ما يمكن أن يفعله فريقنا من أجل بلادنا".

وأضاف "سنلعب أمام مصر الأسبوع المقبل، يمكننا أن نغير الأمور، ونظهر بشكل غير الذي ظهرنا عليه في الدور الأول".

خسرت جنوب إفريقيا من كوت ديفوار والمغرب، وفازت على نامبيا لتتأهل لدور الـ16 برصيد 3 نقاط ضمن أفضل الثوالث.

وواصل "الكثير من الناس لا يصنفوننا ضمن المرشحين للقب. ولكن لا يوجد شيء نخشاه. لدينا لاعبون جيدون أيضًا. إذا استطعنا أن نواصل اللعب بطريقة إيجابية ، فيمكننا أن نفاجئ الجميع".

وأكمل مدافع بيدفيست "لقد استقبلنا هدفا متأخرا من المغرب في الدقائق الأخيرة من ركلة ثابتة".

واستطرد "لن نحترم الفريق المصري أكثر من اللازم، أشعر بأننا قادرون على إحداث المفاجأة. ليس فقط بالنسبة لنا كلاعبين ولكن للبلد ككل".

وعن مواجهته كظهير أيسر ضد محمد صلاح نجم المنتخب المصري أوضح هلانتي "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين الذين واجهتهم مثل ساديو ماني في منتخب السنغال، فأنا أتطور بشكل تصاعدي".

وأردف المدافع البالغ من العمر 29 عاما "لن أضع الضغط على نفسي. أعتقد أنه يمكنني أن أفعل ما هو أفضل مما قدمت من قبل في البطولة، وأنا لست خائفًا من مواجهة أي لاعب في أي وقت".

وأتم "الأمر كله يتعلق بمستواي في المباراة. إذا كنت أضع ذلك في ذهني فمن يهتم؟ علي أن أحترم نفسي وقدراتي قبل أن احترم لاعب آخر".

















































































































































































































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