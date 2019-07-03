تليجراف: تشيلسي توصل لاتفاق لتمديد تعاقد لوفتوس شيك

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع لاعبه روبن لوفتوس شيك لتمديدة تعاقده لفترة طويلة الأمد بحسب تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

تعاقد اللاعب الدولي الإنجليزي ينتهي مع البلوز خلال عامين، ولكنه اقترب من البقاء لفترة إضافية بين جدران ملعب ستامفورد بريدج.

وأشار التقرير أن هذا التمديد بمثابة دفعة قوية للمدرب فرانك لامبارد الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن التعاقد معه رسميا اليوم الأربعاء.

وسيمتد تعاقد لوفتوس شيك مع النادي اللندني لمدة 5 سنوات مقبلة على أن يحصل على راتب أسبوع يقدر بـ 150 ألف إسترليني.

وتعد تلك زيادة كبيرة في راتب اللاعب تبلغ أكثر من الضعف إذ كان يتقاضى 60 ألف إسترليني من قبل، رغم أنه قد يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وأوضحت صحيفة "تليجراف" أن لامبارد يخطط للاعتماد على روبن بشكل رئيس في تشكيله بمجرد عودة صاحب الـ23 عاما من الإصابة.

ولوفتوس شيك لن يكون الوحيد في خريطة إدارة النادي للتجديدات إذ تسعى الإدارة اللندنية لتمديد تعاقد كالوم هودسون أودوي أيضا خلال الفترة المقبلة.

تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي وحقق بطولة الدوري الأوروبي كما وصل إلى نهائي كأس الرابطة تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي رحل بعد موسم وحيد صوب يوفنتوس.

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