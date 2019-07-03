سكالوني: الأرجنتين تستحق الوصول للنهائي.. أتمنى من الجماهير تقدير ما قدمه الفريق

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 15:02

كتب : FilGoal

البرازيل - الأرجنتين

أعرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن خيبة أمله من الخسارة أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وتعرض منتخب الأرجنتين للخسارة بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت جدلا تحكيميا لعدم استخدام الحكم الإكوادوري تقنية الفيديو في حالتين.

وقال سكالوني عقب المباراة: "اللاعبون أثبتوا أن هذه المجموعة تستحق تمثيل المنتخب، ويمكننا الاستفادة مما حدث بالمستقبل".

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وتابع "الأرجنتين تستحق اللعب في النهائي بعد ما شاهدناه في المباراة، قدمنا شوط ثاني أكثر من رائع".

وأضاف سكالوني "لا أحب الحديث عن الأمور التحكيمية ، لكن حكم المباراة كان سيئا".

وواصل سكالوني "لا أعتقد أن هناك منتخب أزعج البرازيل مثلما فعلنا، أنا فخور بجميع اللاعبين".

واستطرد سكالوني "الأرجنتين تستحق الوصول للنهائي بناء على ما قدمته في المباراة، أتمنى من الجماهير تقدير ما قدمه الفريق".

وأخيرا حول مستقبله أتم سكالوني تصريحاته "لا أعتقد أن ذلك الوقت المناسب للحديث في مثل تلك الأمور".

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