رسميا - لاتسيو يضم جناح ليفربول

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 14:49

كتب : FilGoal

جمهور ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أعلن لاتسيو رسميا يوم الأربعاء ضم حبيب أديكاني جناح ليفربول الشاب.

وانتقل اللاعب إلى فريق العاصمة الإيطالية في صفقة انتقال حر.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لم يظهر في تشكيل يورجن كلوب، وسيجد صعوبة في ذلك في ظل تألق ثلاثي المقدمة محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بجانب بعض البدلاء.

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كما انضم زميله المدافع كونور ماسترسون إلى صفوف كوينز بارك رينجرز يوم الأربعاء أيضا.

أصبح الثنائي أحدث لاعبي ليفربول الذين يغادرون جدران الريدز هذا الأسبوع بعد رحيل رافائيل كاماتشو إلى سبورتنج لشبونة.

قبل 4 سنوات بالتمام والكمال انضم الجناح النيجيري لليفربول قادما من فريق ناشئي برشلونة.

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