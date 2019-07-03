خيمينيز ينهى مغامرة هايتي ويقود المكسيك لنهائي الكأس الذهبية 2019

أنهى المنتخب المكسيكي أحلام هايتي في نصف نهائي الكأس الذهبية 2019 بالفوز بهدف نظيف في مباراة استمرت لشوطين إضافيين.

راؤول خيمينيز النادي : ولفرهامبتون المكسيك

البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كوستاريكا وجامايكا شهدت مفاجأة هايتي بالتأهل للمربع الذهبي للبطولة لأول مرة بالمسمى الجديد بعد التفوق على كندا في ربع النهائي بنتيجة 3-2.

إذ قلب منتخب هايتي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف جاءت في الشوط الثاني.

أما المنتخب المكسيكي تفوق على كوستاريكا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.

المباراة انتهى وقتها الأصلي بدون أهداف ليلجأ المنتخبين لشوطين إضافيين.

راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي، حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 92 انبرى لها وسجلها بنجاح ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني من ترتيب الهدافين.

لينتظر المنتخب المُلقب بـالـ"تريكولور" منافسة في المباراة النهائية بين جامايكا التي تأهلت لنهائي آخر نسختين أو الولايات المتحدة حاملة اللقب.

ويعد المنتخب المكسيكي أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 ألقاب مقابل 6 للولايات المتحدة.

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