كشف المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي عن أنه تم إخطار النادي الأهلي برفض الدخول في مفاوضات على بيع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي.

وقال خشب لـFilGoal.com: "الأهلي تحدث مع المهندس زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي والمشرف على الفريق وطلب اللاعب لكن ردنا كان أنه ليس للبيع".

وأضاف "دفعنا ثمن غالي هذا الموسم بسبب السماح لأكثر من لاعب مهم بالرحيل وكدنا نتعرض للهبوط لولا الاستفاقة التي أسعفتنا في آخر مباريات لنا بالدوري".

وتابع "ما حدث جعلنا نستوعب الدرس ونتمسك بلاعبينا مهما كانت الأرقام أو الإغراءات المالية المقدمة لنا".

وأكمل "لن نبيع أي لاعب مهم ونجهز الفريق لكي يحقق نتائج وأداء راق الموسم القادم في ظل الثقة والاطمئنان في قدرات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المخضرم علي ماهر الذي صنع الفارق معنا. متفائلون بأنه سيقود إنبي كي يعود لسابق عهده".

ماذا حدث؟

FilGoal.com علم أن الأهلي تحرك بالفعل من أجل ضم أسامة جلال مدافع فريق إنبي وقائد منتخب مصر الأوليمبي.

وبعد فترة من المتابعة نال المدافع الشاب إعجاب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتين لاسارتي الذي يرى أن أسامة جلال أو أفضل لاعب لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ووفا لما ورد لـFilGoal.com فإن نادي إنبي وافق على فكرة التفاوض مع الأهلي بشأن بيع مدافع للفريق الأحمر.

النادي البترولي حدد سعر بيع اللاعب للأهلي مقابل 25 مليون جنيه، لكن النادي الأحمر يرى أن إنبي يبالغ في طلباته المالية.

يضم الأهلي حاليا في خط الدفاع كل من محمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد علاء بالإضافة إلى الظهير الأيسر أيمن أشرف الذي يلعب أيضا في مركز قلب الدفاع.

من هو أسامة جلال؟

أسامة جلال من مواليد 17 سبتمر 1997 وبدأ مسيرته مع ناشئي نادي إنبي عام 2016.

وانتقل بعدها لصفوف بتروجيت قبل أن يعود مرة أخرى لنادي إنبي.

وخرج أسامة جلال البالغ من العمر حاليا 21 عاما للإعارة لصفوف مصر للمقاصة في موسم 2017/2018 لكنه لم يشارك كثيرا، وتجددت إعارته في الموسم المنقضي والذي شهد ظهوره بالقميص الفيومي في 12 مباراة.

ويعد أسامة جلال واحدا من الركائز الأساسية للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب الذي جعله قائدا للمنتخب في معظم المباريات.

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