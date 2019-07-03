رسميا - رباعي مصري يزين تشكيل مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 14:01

كتب : FilGoal

جماهير منتخب مصر - منتخب مصر - افتتاح كأس الأمم

تواجد رباعي مصري ضمن 11 لاعبا في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 وفقا للجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

محمد صلاح وأحمد المحمدي وأحمد حجازي والحارس محمد الشناوي هم الرباعي المصري المتواجد في فريق مرحلة المجموعات.

كما تواجد الثنائي الجزائري رياض محرز وإسماعيل بن ناصر ضمن التشكيل الذي ضم مغربيا وحيدا وهو أشرف حكيمي.

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فيما ظهر النجم السنغالي ساديو ماني بجوار جوردان أيو هداف غانا في خط الهجوم.

المدافع الكاميروني يايا بانانا تواجد بجوار حجازي في خط الدفاع، فيما حضر أندرياناناتيناينا هداف مدغشقر في التشكيل أيضا.

في السياق نفسه، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن اختيار أفضل 11 لاعبا بمرحلة دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا وشهدت اختيار محمد الشناوي فقط من منتخب مصر.

وشهد تشكيل المجلة الفرنسية تواجد 5 لاعبين جزائريين ليس من بينهم رياض محرز قائد الفريق ونجم مانشستر سيتي.

وحافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في الثلاث مباريات بدور المجموعات.

وجاء تشكيل الأفضل وفقا لفرانس فوتبول كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

الدفاع: يوسف عطال (الجزائر) - عيسى مندي (الجزائر) - كينيث أوميرو (نيجيريا) - عبد الرحمن بابا (غانا*

الوسط: بونجاني زونوجو (جنوب إفريقيا) - إسماعيل بن ناصر (الجزائر) - يوسف البلايلي (الجزائر) - إسماعيل سار (السنغال) - كارلوس (مدغشقر)

الهجوم: بغداد بونجاح (الجزائر)

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