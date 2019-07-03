العثور على جثة لاعبة منتخب سويسرا في بحيرة إيطالية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 13:48

كتب : FilGoal

سيدات سويسرا

أعلنت السلطات الإيطالية العثور على جثة فلوريانا إسماعيلي لاعبة المنتخب السويسري في بحيرة كومو.

كان الاتحاد السويسري لكرة القدم قد أعلن يوم الأحد فلورينا إسماعيلي لاعبة المنتخب السويسري لكرة القدم للسيدات اختفت بشكل مفاجئ بعد أن كانت تسبح في بحيرة إيطالية.

وأبدى الاتحاد السويسري شعوره بالقلق الشديد حول الواقعة في ظل بحث الشرطة عن اللاعبة.

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وعثرت السلطات الإيطالية على جثة اللاعبة في البحيرة بعد 3 أيام من اختفاءها، قبل الإعلان رسميا عن وفاتها.

اللاعبة السويسرية - 24 عاما - استأجرت مركباً مع صديق لها، ثم قفزت في المياه لكنها لم تظهر مرة أخرى على السطح.

يذكر أن إسماعيلي كانت تلعب ضمن صفوف يانج بويز منذ عام 2011، وشاركت في 33 مباراة مع منتخب بلادها

وارتدت فلوريانا قميص بلادها للمرة الأخيرة في مباراة سويسرا ضد صربيا يوم 14 يونيو الماضي.

كان عالم كرة القدم قد اهتز قبل عدة أشهر بعد اختفاء ووفاة إيميليانو سالا لاعب نانت أثناء رحلة إتمام انتقاله لفريق كارديف سيتي.

سالا البالغ من العمر 28 عاما ودع زملاؤه في فريق نانت الفرنسي قبل استقلال طائرة متجهة لمدينة كارديف لإتمام انتقاله للفريق الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بـ15 مليون جنيه إسترليني وهو الرقم الأكبر في تاريخ كارديف الملقب بالطيور الزرقاء.

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