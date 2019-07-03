رغم سماح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالحصول على استراحة تبريد في مباريات أمم إفريقيا التي تقام في مصر إلا أن العديد من الحكام لم يستخدموا تلك الرخصة.

مع لعب المباريات في درجة حرارة مرتفعة تترواح بين 34-39 درجة مئوية ارتفاع درجة الرطوبة قرر الاتحاد الإفريقي السماح استراحة تبريد "water break" بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء ولمدة 3 دقائق لشرب المياة والسوائل التي تمد اللاعبين بالطاقة.

ورغم ذلك لم يقم الحكام باستخدام استراحة المياة وهو ما أثر على بعض المنتخبات.

هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي انتقد حكم لويس هاكيزيمانا حكم مباراة نامبيا لعدم تطبيقه لاستراحة التبريد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن ذلك أثر على أداء اللاعبين.

وكانت المغرب قد انتصرت على نامبيا بهدف عكسي في مباراة ظهرت فيها بأداء باهت.

FilGoal.com توجه لسؤال مصطفى المُنيري طبيب المنتخب والزمالك السابق عن أضرار عدم توقف المباريات للحصول على استراحة التبريد وما قد يُصيب اللاعبين.

في البداية وضح المُنيري لـFilGoal.com متى يقرر الحكم توقف المباراة وأخذ استراحة تبريد، وقال: "لا تقاس درجة الحرارة في المباريات بدرجة الحرارة المئوية (سيلسيوس) وإنما تقاس عن طريق (البُصيلة الرطبة الكروية) Web Bulb Globeوالتي تختلف عن درجة الحرارة العادية".

وشرح المُنيري كيف يتم قياس درجة الحرارة "هذا المقياس يشمل درجة حرارة الجو ودرجة الرطوبة وسرعة الرياح والإشعاع الحراري".

وأكمل "يقوم مراقب اللقاء بقياس درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة "ترمومتر" ويقرر حينها، هل يأخذ استراحة أم لا".

وأوضح "عندما تزيد درجة الحرارة في البُصيلة الرطبة عن 32 درجة يقرر الحكم أخذ استراحة التبريد".

وأضاف "ولهذا تم الحصول على استراحة تبريد في بعض المباريات التي أقيمت في الرابعة والنصف عصرا لأن درجة الحرارة وفقا للبُصيلة الرطبة الكروية تكون أكبر من 32 درجة".

وتابع "لذلك لا نشاهد استراحة تبريد في مباريات مصر لأنها تُلعب في درجة حرارة منخفضة".

وماذا لو لم يقرر الحكم توقف المباراة واستمرت دون الحصول على استراحة إذا زادت درجة الحرارة عن 32؟ يجيب المُنيري "يتعرض اللاعبون لضربات الشمس وإجهاد قد يصل للإغماء".

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