رسميا - يايا توريه ينتقل إلى فريق في دوري الدرجة الثانية بالصين

أعلن فريق تشينجداو هوانجاي الصيني الذي يلعب في الدرجة الثانية ضم يايا توريه أسطورة منتخب كوت ديفوار.

وكيل النجم الإيفواري أعلن قبل نحو شهرين أن يايا توريه اعتزل كرة القدم.

لكن النادي الصيني نشر صورة توريه بقميص الفريق وأعلن ضمه رسميا.

وكان صاحب الـ35 عاما انضم إلى أوليمبياكوس اليوناني مطلع الموسم المنصرم ولكنه فسخ تعاقده معه بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي.

ديميتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه عندما أعلن اعتزال اللاعب الإيفواري أوضح أنه سيبدأ مسيرته التدريبية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث سيلوك لموقع "سبورت 24" قائلا: "أقول هذا لأول مرة يايا قرر إنهاء مسيرته كبطل".

وواصل "مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي التي توج فيها بالدوري الإنجليزي كانت النهاية الحقيقية في مسيرته في الملعب لم تكن فقط نهايته مع الفريق بل بشكل عام".

وأكمل "يايا أحد أفضل اللاعبين في إفريقيا وحظي بمسيرة رائعة في تاريخ في الكرة الإفريقية".

وأردف "لذا من الجيد أن يغادر يايا كرة القدم وهو في قمته وتحدثنا كثيرا حول اعتزاله".

وتابع سيلوك "بالطبع كل لاعب يرغب في الاستمرار لأطول فترة ممكنة بالنظر لحالته البدنية ويايا كان يستطيع عمل ذلك لخمس سنوات أخرى ولكننا توصلنا لاستنتاج أن من لعب لبرشلونة ومانشستر سيتي لا يستطيع أن يقلل من درجته".

وأكمل "نرى العديد من اللاعبين الذين يواصلون مسيرتهم مع نضجهم ولكننا اخترنا طريقنا مختلفا أن يعتزل كبطل ويبدأ مرحلة جديدة مع كرة القدم كمدرب".

وأتم وكيل أعمال اللاعب الإيفواري "أنا من متأكد من أن يايا سيصل إلى مستويات رائعة كمدرب مثل تلك التي حظي بها كلاعب فلا يوجد مدربون أفارقة في الدوري الإنجليزي".

وتوج توريه بالعديد من الألقاب رفقة وهي الدوري والكأس في اليونان رفقة أوليمياكوس.

ومع برشلونة توج بلقبين للدوري ولقب لكل من كأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما مع مانشستر سيتي فحظي بثلاث بطولات للدوري الإنجليزي ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وبطولة وحيدة للدرع الخيرية.

ومع منتخب بلاده كوت ديفوار توج توريه بلقب كأس أمم إفريقيا 2015 كما شارك في كأس العالم ثلاث مرات.

وتوج توريه بأفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات أعوام 2011 و2012 و2013 و2014.

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