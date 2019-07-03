إقالة المعد الذهني لمنتخب تونس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 11:52

كتب : FilGoal

تونس - مالي

أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم مهام دافيد مارسال المعد الذهني لمنتخب تونس خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتأهل المنتخب التونسي لدور الـ16 كثاني المجموعة الخامسة، رغم حصد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وذكرت شبكة beIN sports يوم الأربعاء أن "الاتحاد التونسي لكرة القدم ينهي مهام المعد الذهني للمنتخب دافيد مارسال على خلفية تجاوزه لمهامه وتدخله في الأمور الفنية خلال كأس أمم إفريقيا".

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بالإضافة إلى عدم قيام المدرب الفرنسي بالإعداد الذهني المطلوب، حسب الاتحاد التونسي.

المنتخب التونسي يصطدم بنظيره الغاني في مباراة دور الـ16.

في حالة عبور عقبة غانا يواجه نسور قرطاج الفائز من لقاء مدغشقر والكونغو الديمقراطية في ربع النهائي.

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