المساكني: نعاني من الضغوط.. وسنعمل على تحسين الأداء الهجومي

أرجع يوسف المساكني قائد منتخب تونس تراجع مستوى نسور قرطاج في أمم إفريقيا للضغط الكبير على اللاعبين خلال البطولة.

يوسف المساكني النادي : أوبين تونس

وقال المساكني عقب المباراة: "علينا ضغط كبير والمنتخب يضم بعض اللاعبين يشاركون لأول مرة في أمم إفريقيا".

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا لمواجهة غانا، بعد التعادل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من أنجولا ومالي وموريتانيا.

وأضاف "الأهم هو أننا تأهلنا للدور الثاني ولم نتعرض لأي خسارة في البطولة".

وأكمل "سنحاول التركيز على كل مباراة بشكل منفرد من أجل تخطيها والتقدم أكثر في أدوار البطولة".

وأتم تصريحاته "أعلم جيدا أن الجماهير التونسية غير راضية عن أداء المنتخب ولكن سنعمل على تحسين مستوى الهجوم وتحقيق الفوز من أجل إسعادهم".

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