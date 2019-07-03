ناجي ساخرا: لماذا لم يصب الحضري بسبب أحمالي البدنية؟

دافع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن نفسه بشأن اتهامه بالتسبب في إصابة حراس الفراعنة بسبب ثقل الأحمال التدريبية والبدنية.

وصرح ناجي عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "لكل من يفتي، قبل كأس العالم بشهرين عمل الحراس بشكل جيد جدا ولعبوا بتميز، ففي بطولة إفريقيا أصيب أحمد الشناوي في امتداد عضلي يصيب أي حارس وشريف إكرامي تعرض لشد عضلي خفيف ووارد جدا في كرة القدم ثم انتظم بعد 5 أيام في التدريبات".

وأضاف ساخرا "لقد استكمل عصام الحضري البطولة في الجابون، فلماذا لم يصب؟ فمن المفترض أن تؤثر عليه الأحمال البدنية بشكل أكبر لبلوغه 45 عاما".

وأشار "عامر عامر أصيب في التقسيمة بعد التفاف جسده بالكامل حول قدميه، لذا ما قيل بعيد عن الواقع واحترام الذات والأمانة".

واستطرد "من يتحدث عن إصابة عضلية ثم يحول الكلام إلى القفز الكثير رغم أنه لم يحضر المران أو رأى الأحمال التدريبية".

وأشار أحمد ناجي إلى أن "أنا المحاضر الإفريقي الوحيد في مصر لحراس المرمى، قلت ذلك رغما عني، أقوم بتدريس الأحمال البدنية شدتها وزمنها وتوقيتها وحجمها وفترات الراحة، أدرس كل ذلك للمدربين".

وأكد ناجي "الحراس في حالة فنية وبدنية جيدة، لا أقصد أنهم لن يصابوا، فالإصابة واردة في أي وقت إنها قدرية، منذ عملي في المنتخب، قدم حراس المرمى أداء مميزا سواء في بطولة إفريقيا أو كأس العالم أو التصفيات المؤهلة".

وأردف "محمد الشناوي نال جائزة رجل المباراة ضد أوروجواي والحضري حقق أرقاما قياسية وتصدى لركلة جزاء ضد السعودية وقدم أداء هائلا".

وواصل "لم أكن أتمنى أن أصرح بكل هذا الكلام، ولكن وجدت مبالغة كبيرة، أعتذر عن وضع نفسي في موقف الدفاع عني، أعمل 30 سنة كلها نجاحات مع النادي الأهلي وخارجه، وأقول للجميع إذا كنت قادرا لتكون أمينا مع نفسك وعادلا لا تتأخر عن ذلك، ولا تنتظر أي تعثر لشخصنة الأمور وتشويه غيرك، وأتمنى الخير لكل الناس".

وأتم تصريحاته "رغم بلوغي 61 عاما لم أتوقف عن تبادل الخبرات مع زملائي سواء بالسفر أو استقبالهم في مصر على نفقتي الخاصة مثلما فعلت مع مدرب حراس أيندهوفن قبل عامين، هل يعلم أحد ذلك، إنها خطوات مهمة للغاية لأن الكرة تغيرت وجلد الكرة تغير وسرعتها زادت، مما جعل الحراس أكثر عرضة للاختبارات".

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