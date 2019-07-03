هاني رمزي: اللاعبون اعترفوا بتراجع الأداء.. المرحلة القادمة لا تعرف "الهزار"

تقبل هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر الانتقادات الموجهة لأداء الفريق في مبارياته بالدور الأول لكأس الأمم الإفريقية.

وصرح رمزي عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "تصدرنا المجموعة بتسع نقاط وشباك نظيفة وثلاثة انتصارات متتالية، إنها إحصائيات مهمة، يجب أن ننظر لنصف الكوب المليان ولكن لن نتغاضى عن السلبيات".

وشدد مدرب المنتخب "الأداء يجب أن يتحسن بشكل كبير جدا، نشعر بالجماهير، إلا أن البطولات المجمعة تحسم بالنتيجة، نعلم أن جماهير مصر تحب الكرة الممتعة مع النتيجة وأنا مثل الشعب أحب الكرة الحلوة، إنها معادلة صعبة ولكن اللاعبين لديهم الإمكانيات وأثبتوا ذلك في التصفيات خاصة في مباراة تونس".

وأشار إلى أن "الجهاز الفني يحاول قدر الإمكان علاج السلبيات مثل بناء الهجمة والمسافات بين الخطوط والكثافة العددية وامتلاك وسط الملعب بالاستحواذ، وأثق أنه بدء من دور الـ16 المستوى سيتغير".

وأضاف "الانتقادات موجودة في كل العصور، لكن واقعيا سعيد باللاعبين والنتائج التي تحققت في المرحلة الأولى، وأعرف أن لديهم أفضل من ذلك، فهم يعلمون أيضا أننا تخطينا مرحلة النقطة والهدف ويجب ألا تتكرر الأخطاء أمام منتخبات أفضل فنيا".

وتابع هاني رمزي "نعد الجماهير بتحسينها، أشكرهم على مساندتنا لآخر لحظة وأعدهم أن نكون على قدر المسؤولية".

وأردف "لن أتحدث عن لاعبين بأعينهم، نلعب كمجموعة، كرة القدم لعبة جماعية، بعض الأفراد مستواهم يتراجع لأسباب معينة ولكن نعمل جماعيا ونسعى لتحسين الأداء ورفع ثقة الناس بنا".

وأتم المدرب العام للفراعنة تصريحاته "أتحدث مع اللاعبين للاطمئنان عليهم، ويقولون لي نعلم أن الأداء ليس جيدا، هذا عامل إيجابي، لكونهم يعلمون أن لديهم المزيد، نستعد لمرحلة لا تعرف الهزار فالمسؤولية كبيرة لإسعاد الشعب المصري وسيرى الجميع المنتخب بشكل آخر في دور الـ16".

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