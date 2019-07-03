نعيم سليتي: نقدر غضب الجماهير التونسية

عبر نعيم سليتي لاعب منتخب تونس عن حزنه وعدم رضاه لأداء نسور قرطاج في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 حتى الآن.

نعيم السليتي النادي : ديجون تونس

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا لمواجهة غانا، بعد التعادل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من أنجولا ومالي وموريتانيا.

وقال سليتي عقب مواجهة موريتانيا: "أقدر غضب الجماهير بسبب أداء المنتخب في البطولة".

وأضاف "لا مجال للخسارة بعد الآن، والأداء سيتحسن في المواجهات المقبلة".

وأتم تصريحاته "سنحاول تحقيق نتائج إيجابية من أجل مصالحة الشعب التونسي".

اقرأ أيضا:

تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16

صاروخ مالي يرسل أنجولا إلى مطار القاهرة

غانا وعارضتها إلى دور الـ16

نادر شوقي لـ في الجول: الزمالك لم يتقدم بعرض لضم رمضان صبحي.. والأهلي لم يصل لاتفاق بعد

بعد إبهار الكشافين.. صن: أستون فيلا يستهدف ضم تريزيجيه