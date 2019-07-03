نعيم سليتي: نقدر غضب الجماهير التونسية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 00:29

كتب : عاطف شادي

نعيم السليتي - تونس - أنجولا

عبر نعيم سليتي لاعب منتخب تونس عن حزنه وعدم رضاه لأداء نسور قرطاج في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 حتى الآن.

نعيم السليتي

النادي : ديجون

تونس

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا لمواجهة غانا، بعد التعادل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من أنجولا ومالي وموريتانيا.

وقال سليتي عقب مواجهة موريتانيا: "أقدر غضب الجماهير بسبب أداء المنتخب في البطولة".

وأضاف "لا مجال للخسارة بعد الآن، والأداء سيتحسن في المواجهات المقبلة".

وأتم تصريحاته "سنحاول تحقيق نتائج إيجابية من أجل مصالحة الشعب التونسي".

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نعيم سليتي تونس أمم إفريقيا 2019

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