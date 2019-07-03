مدرب أنجولا: المهارة الفردية سبب تفوق مالي علينا

يرى سيرجان فاسيليفتش مدرب أنجولا أن فريقه لم يكن موفقا في مواجهة مالي في دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وخسرت أنجولا بهدف دون رد من مالي في المجموعة الخامسة لدور المجموعات لتودع البطولة بعدما احتلت المركز الثالث وجمعت نقطتين فقط.

وقال فاسيليفتش: "كان لدينا العديد من الفرص في أول 25 دقيقة لكننا لم نكن موفقين بالشكل الكافي".

وأضاف "نجحنا في إيجاد الفرص ضد فريق قوي مثل مالي، لكن هذه كرة القدم".

وتابع "لعبنا حتى أخر دقيقة لكن مالي لديها عناصر يمتلكون مهارات فردية مميزة".

وأتم "كان من الممكن أن نفوز لو قمنا ببذل مجهود أكبر في الشوط الثاني".

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