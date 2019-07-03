مدرب مالي: نجاحنا يأتي لدراسة فرق البطولة.. وحققنا الهدف المطلوب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 00:18

كتب : ياسر الشريف

تونس - مالي

أبدى محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي سعادته بتأهل بلاده إلى دور الـ16 مؤكدا أنهم حققوا الهدف المطلوب.

وفازت مالي على أنجولا بهدف دون رد في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وقال مجاسوبا: "اخترت أفضل 23 لاعبا لمالي لنكون جاهزين ومؤهلين للمنافسة، ولذلك استطاعنا أن نؤدي جيدا في دور المجموعات".

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وأوضح "النجاح الذي حققناه يأتي لدراسة فرق البطولة جيدا".

وتابع "سعيد بالصعود لدور الـ16، أشكر لاعبي المنتخب على الأداء تحديدا أمام أنجولا".

وأتم "نحاول اللعب بالطريقة التي تناسب أداء الفريق ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.

وتصدر مالي المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

وتلعب مالي ضد كوت ديفوار في دور الـ16 على ملعب السويس يوم الإثنين المقبل.

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