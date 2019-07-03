مدرب موريتانيا: قدمنا أداء مميز أمام منتخب شارك في كأس العالم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 00:14

كتب : عاطف شادي

مدرب تونس - مدرب موريتانيا

وجه الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا الشكر للاعبين فريقه بعد الخروج رسميا من بطولة أمم إفريقيا.

وودع منتخب موريتانيا أمم إفريقيا من دور المجموعات في أول مشاركة له في تاريخ البطولة. بعد التعادل مع تونس في الجولة الأخيرة.

وقال مارتينيز عقب المباراة: "لعبنا بقوة أمام تونس وغيرنا طريقتنا ونجحنا في التحول من الدفاع للهجوم خلال الشوط الثاني بشكل جيد".

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وأضاف "أتيحت لنا العديد من الفرص في المباراة، ونتأسف للجماهير لعدم نجاحنا في التأهل".

وأشاد بلاعبي فريقه قائلا: "كل لاعبي المنتخب قدموا أداء جيد خلال المباراة خاصة أنهم لأول مرة يخوضون منافسات بطولة قوية أمام منتخبات لها باع وخبرة في إفريقيا".

وأكمل "لم نحسم الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى تونس ولكن قدمنا أداء جيد أمام فريق شارك في كأس العالم".

وأتم تصريحاته "أوقعتنا قرعة البطولة أمام منتخبات قوية ولا نخجل من المردود الذي قدمناه، لعبنا بقوة أمام أنجولا وتونس، وأهنئ اللاعبين على تقديم وجه مشرف لكرة القدم في موريتانيا".

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