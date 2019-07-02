جريس: لست راض عن أداء تونس.. ولم أجد التشكيل الأمثل حتى الآن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 23:52

كتب : عاطف شادي

موريتانيا - تونس

اعترف آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس بعدم رضاه عن أداء نسور قرطاج في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16 من البطولة لمواجهة غانا، بعدما تعادل في جميع مبارياته بدور المجموعات.

وقال جريس عقب التعادل مع موريتانيا: "تأهلنا للدور الثاني والمباراة لم تكن سهلة، الآن علينا الاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة ونسيان ما حدث اليوم".

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وأضاف "سنأخذ الدروس اللازمة من هذه المباراة وسنحاول تفادي الأخطاء في القادم".

وأكمل "لا أستطيع القول أنني أشعر بالرضاء بعد ما حدث في أول 3 مباريات لنا على الرغم من التأهل".

وأوضح "وعلى الرغم من التغييرات الكثيرة لمحاولة إيجاد حلول في الهجوم إلا أننا لم ننجح في الظهور بقوة حتى الآن".

وشدد جريس "كان من الوارد بالنسبة لنا أن نفوز بنقاط مباراتي مالي وأنجولا بالكامل ولا يزال أمامنا فرصة للتعبير عن أنفسنا".

وواصل "تونس ليس المنتخب الذي يعتمد على القوة البدنية، ولدينا بعض الأخطاء نحاول تداركها في المستقبل".

وأتم تصريحاته "نبحث دائما عن أفضل طريقة هجومية وحتى الآن لم أجد التوليفية المناسبة لنا في المنتخب".

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