نجم موريتانيا: كنا نستحق التأهل

يرى مصطفى دياو مدافع منتخب موريتانيا أن فريقه كان يستحق التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وودع منتخب موريتانيا أمم إفريقيا من دور المجموعات في أول مشاركة له في تاريخ البطولة. بعد التعادل مع تونس في الجولة الأخيرة.

وقال دياو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كنا قريبون جدا من التأهل لدور الـ16، أشكر زملائي على الظهور بهذا الشكل المشرف في أول مشاركة لنا في البطولة".

وأضاف "نلوم الحظ وأيضا بعض الأخطاء التي ساهمت في خروجنا من البطولة".

وأتم تصريحاته "منتخب موريتانيا حصل على مكاسب عديدة من المشاركة في البطولة مثل الاحتكاك بمنتخبات قوية وتقديم صورة جيدة لمنتخبنا أمام العالم".

وكان دياو فاز بجائزة رجل مباراة موريتانيا وتونس.

منتخب موريتانيا خسر في أول مباراة له ضد مالي برباعية مقابل هدف، ثم تعادل سلبيا مع أنجولا.

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