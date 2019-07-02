طريق مصر إلى لقب إفريقيا.. مواجهة بطل سابق محتملة حتى النهائي

طريق ناري ينتظر مصر حتى الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة أمم إفريقيا بعد تحديد الفرق المتأهلة لثمن النهائي.

يقع منتخب مصر في مواجهة بطل سابقة للمسابقة في كل دور حتى يصل إلى المباراة النهائية.

فالبداية ستكون أمام جنوب إفريقيا حامل اللقب مرة واحدة عام 1996 في ثمن النهائي يوم السبت المقبل.

وفي حال تأهل مصر تكون المواجهة المقبلة في ربع النهائي إما الكاميرون حامل اللقب النسخة الماضية وصاحبة الـ 5 ألقاب أو نيجيريا حامل لقب نسخة 2013 وصاحبة الثلاثة ألقاب.

وإذا واصل الفراعنة مشوارهم حتى نصف النهائي ستكون المواجهة مع أحد فرق مالي وكوت ديفوار والجزائر وغينيا.

ووفقا للمعطيات والأرقام فمصر في تلك الحالة أقرب لمواجهة إما الجزائر بطل نسخة 1990 وهو اللقب الوحيد لمحاربي الصحراء، أو كوت ديفوار صاحبة اللقبين عامي 1992 و2015.

طريق صعب ينتظر مصر حتى الوصول للمباراة النهائية ففي النصف الذي تقع فيه مصر هناك 19 لقبا سابقا من بطولة أمم إفريقيا.

بينما في النصف الآخر لم يسبق لفريق الفوز باللقب سوى غانا (4 مرات) وتونس (مرة واحدة) وسيتواجه المنتخبان في ثمن النهائي.

هل تتذكر مسجلي أهداف مصر في أمم إفريقيا 2017؟

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