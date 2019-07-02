مدافع موريتانيا أفضل لاعب في مباراة تونس

توج نجم منتخب موريتانيا مصطفى دياو بجائزة أفضل لاعب في مباراة تونس وموريتانيا والتي جرت على استاد السويس في ختام مباريات المجموعة الخامسة.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي ليغدر منتخب موريتانيا كأس الأمم الإفريقية بعدما حصد نقطتين في أول مشاركة له في البطولة.

وشارك دياو الظهير الأيمن في المباراة كاملة وقدم مستوى مميز أمام نسور قرطاج.

وتأهل منتخب مالي لدور الـ16 متصدرا المجموعة الخامسة، وخلفه منتخب تونس في المركز الثاني، بينما ودع أنجولا وموريتانيا البطولة من الدور الأول.

منتخب موريتانيا خسر في أول مباراة له ضد مالي برباعية مقابل هدف، ثم تعادل سلبيا مع أنجولا.

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