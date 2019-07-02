بيان رسمي - اتحاد الكرة ينفي تصريحات منسوبة لـ عبد الله السعيد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 23:04

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - مصر - زيمبابوي

نفى اتحاد كرة القدم المصري أن يكون عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر وفريق بيراميدز أدلى بأي تصريحات صحفية في الساعات الماضية.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

مصر

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينفي خلاله تصريحات السعيد.

وجاء البيان كالآتي: "أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم أن عبد الله السعيد لم يدل بأية أحاديث صحفية خلال معسكر الفريق الحالي".

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وأضاف "التعامل الإعلامي مع الفريق خلال بطولة الأمم الإفريقية له ضوابط ملزمة تفرضها لائحة البطولة، وتسعى إدارة المنتخب وجميع أعضائه للإلتزام بها".

ويستعد منتخب مصر حاليا لمواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل.

الفراعنة تصدروا المجموعة الأولى للبطولة بالعلامة الكاملة بعد الانتصار على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

بينما احتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

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