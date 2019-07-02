نسور قرطاج يهربون من قبضة المرابطين

فرص كثيرة لم تستغل بالشكل الأمثل من جانب موريتانيا كانت سببا في تأهل تونس لدور الـ16 أمم إفريقيا.

منتخب تونس تعادل مع موريتانيا سلبيا في ثالث مباريات المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019 في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس.

نتيجة المباراة قادت تونس لدور الـ16 برصيد 3 نقاط وبعد 3 تعادلات ضد أنجولا ومالي وموريتانيا على الترتيب.

بينما انتهت رحلة موريتانيا في أولى مشاركتها في أمم إفريقيا بنقطتين وتزيل المجموعة.

وستواجه تونس منتخب غانا في دور الـ16 على ملعب الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل.

*شوط المرابطون

الشوط الأول شهد تفوق لموريتانيا بداية من الدقيقة الأولى.

يوسف المساكني نجم تونس تسبب في ارتكاب مخالفة لموريتانيا من منتصف الملعب، لتنفذ بشكل رائع داخل منطقة جزاء النسور ويلعبها عبدول با برأسه لكنها وصلت لمعز حسن بسهولة.

التهديد الموريتاني استمر في لقطة شهدت تألق مزدوج من إسماعيل دياكيتي الذي سدد كرة قوية من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء ومن معز حسن الذي أبعد التسديدة ببراعة شديدة إلى ركنية.

بعدها سدد يالي ديلاهي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بالقرب من القائم الأيمن لمرمى المعز حسن.

ووسط سيطرة من موريتانيا، اضطر المدرب كورينتين مارتينيز لإجراء تبديل اضطراري بخروج عبدول با للإصابة ونزول ديادي ديارا.

إبراهيما كوليبالي كان له نصيب المشاركة في سيل التهديد الموريتاني، واستغل ركلة حرة من الجبهة اليسرى وحولها برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

عقب ذلك عادت تونس لتُسيطر على الكرة ولتظهر المحاولة الهجومية الأولى عن طريق وهبي خزري لكن دون خطورة على المرمى الموريتاني.

رد موريتانيا جاء سريعا، ودياكيتي عاد ليسدد بقوة وتمر من بأعلى العارضة بقليل.

الحسن العيد صاحب أولى أهداف موريتانيا في تاريخ البطولة حاول أيضا على المرمى، لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر بعد عرضية من مصطفى دياو.

المحاولات الموريتانية لم تهدأ وكاد شيخ خليل مولاي أحمد أن يسجل الهدف الأول بعدما مر من دفاع تونس وتوغل لمنطقة الجزاء لكن معز الحسن تدخل في اللحظة الأخيرة وتصدى للكرة وحولها لركنية.

بعد كل هذه الخطورة ظهر المساكني وتبادل الكرة مع الخزري وسدد كرة قوية أبعدها سوليماني ديالو إلى ركنية.

لكن المرابطون رفضوا أن ينتهي الشوط دون تهديد جديد لمرمى المعز حسن. فأرسل دياو عرضية من الجبهة اليمنى حولها دياكيتي برأسه لكنها لم تكن دقيقة بالشكل الكافي لتمر بجانب القائم الأيسر.

*بلا خطورة حقيقية

بين شوطي اللقاء أجرى ألان جيريس تغييرا لتنشيط الهجوم بخروج بسام صرارفي ونزول طه ياسين الخنيسي.

المهاجم البديل هدد مرمى موريتانيا سريعا، ركنية من وهبة الخزري حولها برأسه لكنها لم تكن بين القائمين والعارضة.

الشوط الثاني لم يشهد أي خطورة حقيقة على مرمى كلا المنتخبين، فسيطرت تونس دون أي فاعلية على المرمى مع محاولات على اسحتياء من موريتانيا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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