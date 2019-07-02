مدرب غينيا بيساو: لعبنا بشكل جيد ضد غانا.. خطأ وحيد كلفنا الهزيمة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 21:16

كتب : عاطف شادي

غينيا بيساو - غانا

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو إن فريقه كان يستطيع تسجيل هدفا مبكرا في شباك غانا وأن خطأ وحيد هو ما كلفهم الهزيمة.

وخسر منتخب غينيا بيساو من غانا بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في ملعب السويس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

وودع منتخب غينيا بيساو البطولة رسميا في مشاركته الثانية عبر التاريخ للمرة الثانية على التوالي.

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وقال كاندي عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على أدائهم في البطولة وسعيهم للتعبير عن أنفسهم خلالها".

وواصل "أهنئ منتخب غانا على الفوز ولعبنا بشكل جيد في البداية وكنا نستطيع خطف هدف ولعبنا على الخروج بنتيجة التعادل في الشوط الأول".

وأضاف "تغيرت الأمور في الشوط الثاني وحدثت بعض الأخطاء التي كلفتنا الهزيمة بعد استقبال الهدف الأول".

وأتم باسيرو كاندي "لعبنا بنفس خطتنا طوال المباراة ولكن الخطأ أمام خصم قوي كلفنا الهزيمة".

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