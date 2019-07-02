بنين تضع الكاميرون في مواجهة نيجيريا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

الكاميرون أمام بنين

خطف منتخب بنين بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بعد تعادل سلبي أمام الكاميرون حامل لقب النسخة الماضية من أمم إفريقيا.

ووضعت بنين منتخب الكاميرون في مواجهة نارية أمام نيجيريا بثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب بنين ضمن أفضل ثوالث الست مجموعات ليواجه المغرب في ثمن النهائي.

بدأ منتخب الكاميرون المباراة بهجوم ضاغط على بنين وفي الدقيقة 18 مرت تسديدة أمبرويس أويونجو بجوار القائم الأيسر لبنين.

وواصل منتخب الكاميرون خطورته على مرمى بنين وفي الدقيقة 25 كاد تشوبو موتينج من تسجيل الأول لكن مرت بسلام.

توالت هجمات الكاميرون في الشوط الأول لكن انتهى في النهاية بالتعادل السلبي بدون أهداف مع تعادل غانا أمام غينيا بيساو في نفس التوقيت.

تلك النتيجة كانت تؤهل الكاميرون كأول المجموعة بينما غانا وبنين تقام بينهما قرعة لاختيار المركز الثاني والثالث.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب الكاميرون هجماته بحثا عن هدف ضمان الصدارة لكن تماسك دفاع بنين حتى النهاية.

ورغم أفضلية الكاميرون منذ الجولة الأولى لكن الفريق ذهب للطريق الأصعب.

يواجه أسود الكاميرون منتخب نيجيريا في ثمن النهائي، والفائز يقع في طريق الفائز من مباراة مصر.

أما منتخب بنين فيواجه منتخب المغرب بصورة رسمية.

تعرف على موقف مواجهات ثمن النهائي حتى الآن من هنا.

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