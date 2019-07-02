موقف أفضل ثوالث - بنين تطيح بـ كينيا.. ومقعد متبقي لمواجهة مصر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 19:57

كتب : محمد سمير

جنش - باهر المحمدي - دونجا - كوكا - عمر جابر - مصر - الكونغو الديمقراطية

ضمن منتخب بنين التأهل رسميا إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تعادله مع الكاميرون وبذلك يودع منتخب كينيا البطولة.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى 3 نقاط بثلاث تعادلات أمام غانا وغينيا بيساو والكاميرون، وحافظ على فارق الأهداف (0).

وأصبح منتخب بنين ثالث فريق يضمن تأهله كأفضل أربع منتخبات أصحاب مركز ثالث في الست مجموعات.

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وبعد تأهل غينيا والكونغو الديمقراطية، أصبح منتخب بنين ثالث المتأهلين وأطاح بكينيا.

ويبقى المركز الرابع المتنافس عليه بين جنوب إفريقيا وثالث المجموعة الخامسة.

ففي حالة تعادل تونس أمام موريتانيا، أو تعادل أنجولا أمام مالي، يودع منتخب جنوب إفريقيا ويتأهل ثالث المجموعة الخامسة.

وبذلك يواجه مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما تواجه الجزائر منتخب غينيا، وضمن منتخب المغرب مواجهة بنين.

أما منتخبا مصر فينتظر المتأهل الرابع لتحديد منافسه بثمن النهائي.

ففي حالة فشل ثالث المجموعة الخامسة في التأهل يواجه الفراعنة منتخب جنوب إفريقيا.

أما في حالة صعود ثالث المجموعة الخامسة على حساب جنوب إفريقيا يواجه مصر في ثمن النهائي.

مباريات ثمن النهائي حتى الآن:

السنغال × أوغندا

المغرب × بنين

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية

غانا × ثاني المجموعة الخامسة

أول المجموعة الخامسة × كوت ديفوار

الجزائر × غينيا

نيجيريا × الكاميرون

مصر × (جنوب إفريقيا أو ثالث المجموعة الخامسة)

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