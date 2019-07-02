صورة – كل المواجهات تحددت إلا ثلاث.. طريق ناري لـ مصر

تحددت كل مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، إلا 3 مواجهات.

مصر، كوت ديفوار، غانا، حتى الآن لا يعرفوا من هم منافسيهم في دور الـ16.

ولكن بقية المباريات تحددت وهي على النحو التالي..

أقوى المواجهات ستكون في الإسكندرية، بين نيجيريا والكاميرون يوم 6 يوليو.

والفائز من تلك المواجهة سيواجه مصر، إن فازت ضد منافسها في دور الـ16.

المغرب ستواجه بنين، أما الجزائر فتواجه غينيا.

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