صورة – كل المواجهات تحددت إلا ثلاث.. طريق ناري لـ مصر
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 20:21
كتب : سالم محمد
تحددت كل مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، إلا 3 مواجهات.
مصر، كوت ديفوار، غانا، حتى الآن لا يعرفوا من هم منافسيهم في دور الـ16.
ولكن بقية المباريات تحددت وهي على النحو التالي..
أقوى المواجهات ستكون في الإسكندرية، بين نيجيريا والكاميرون يوم 6 يوليو.
والفائز من تلك المواجهة سيواجه مصر، إن فازت ضد منافسها في دور الـ16.
المغرب ستواجه بنين، أما الجزائر فتواجه غينيا.
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