مدرب بنين: كنا نريد الفوز.. وراض عن الأداء أمام الكاميرون

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 21:03

كتب : ياسر الشريف

الكاميرون - بنين - كأس أمم إفريقيا 2019

قال ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين إنه راض للغاية عن أداء لاعبيه في مواجهة الكاميرون على الرغم من التعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل منتخب بنين سلبيا بدون أهداف مع الكاميرون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة.

وقال مدرب بنين عقب المباراة: "سعيد بعبور المباراة بنتيجة جيدة لكننا كنا نريد الفوز بكل تأكيد".

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وأضاف "أسعى دائما للعب على الفوز ولكن أسوأ شيء هي نتيجة التعادل السلبي".

ويحتل منتخب بنين المركز الثالث في المجموعة السادسة بثلاث نقاط وضمن تأهله لأول مرة في تاريخه للدور الثاني في مشاركته الرابعة في أمم إفريقيا.

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