ليكيب: برشلونة سيعلن ضم جريزمان الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 17:07

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة - أتليتكو

أفادت جريدة ليكيب الفرنسية الشهيرة أن نادي برشلونة سيعلن ضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد الأسبوع المقبل.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

برشلونة

وأوضحت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن برشلونة يحاول إنهاء الصفقة سريعا، بعدما تم تخفيض الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو حسب شروط العقد.

كان العقد الأخير الذي وقعه جريزمان مع أتليتكو ينص على شرط جزائي قدره 200 مليون يورو حتى نهاية موسم 2018-2019، على أن تنخفض هذه القيمة إلى 120 مليون يورو مع بداية فترة انتقالات موسم 2019-2020 في الأول من يوليو.

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وكان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد نفى تكهنات إنهاء الاتفاق مع أنطوان جريزمان قبل أسابيع.

وذلك رغم تصريحات ميجيل أنجيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتكو مدريد الذي صرح قبلها بأن برشلونة أنهى اتفاقه مع جريزمان وتم التوقيع بين الطرفين في مارس الماضي.

ونشر بارتوميو بيانا عبر موقع Rac1 وكان فيه "التعاقد مع جريزمان؟ لا يوجد شئ من ذلك".

وأضاف "قلنا ذلك دائما، لم نتحدث مع جريزمان ولا يوجد شئ حتى الأن، سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات في الأيام المقبلة".

وتابع بارتوميو "نحن نقوم بإدارة بطيئة وآمنة لسوق الانتقالات بالتنسيق مع بيب سيجورا ممثل الإدارة الرياضية وإرنستو فالفيردي مدرب الفريق".

وواصل بارتوميو "سيكون هناك بعض الراحلين عن الفريق بجانب تصعيد بعض اللاعبين الشباب".

وأتم بارتوميو بالإجابة عن مقارنة سوق انتقالات ريال مدريد قائلا: "أمامنا يوليو وأغسطس".

جريزمان البالغ 28 عاما سجل الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

مهاجم الروخيبلانكوس سجل 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

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أنطوان جريزمان برشلونة أتليتكو مدريد

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