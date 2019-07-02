ضربة للسنغال - إصابة الحارس الأساسي وغيابه حتى نهاية أمم إفريقيا

تلقى منتخب السنغال ضربة قوية.. بتأكد غياب حارسه الأساسي إدوارد ميندي حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة.

أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل انطلاق مباراة السنغال ضد كينيا في ختام مرحلة المجموعات يوم الإثنين.

وبعدما خضع اللاعب لفحوصات طيبة أخرى، أعلن المنتخب السنغالي إصابة اللاعب بكسر في الإصبع وضرورة خضوعه لعملية جراحية.

لم تتحدد فترة غياب ميندي عن الملاعب، لكنه أصبح خارج البطولة بسبب هذه الإصابة.

بعد إصابة حارس ريمس اضطر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال للدفع بالحارس بنجامين جوميس.

وحل المنتخب السنغالي في وصافة المجموعة الثالثة خلف نظيره الجزائري المتصدر بالعلامة الكاملة.

السنغال ستواجه أوغندا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة.









































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