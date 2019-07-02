التشكيل - الثنائي أيو يقود غانا ضد غينيا بيساو

يتواجد أندري آيو قائد منتخب غانا في التشكيلة الأساسية لبلاده التي تواجه غينيا بيساو

غانا تصطدم بغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعود جون بوي الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الأولى أمام بنين وغاب عن لقاء الكاميرون.

كما يظهر بابا رحمن على الجهة اليسرى بدلا من لومور أجبينينو، وكوادو أسامواه بدلا من توماس أجيبونج.

غانا تمتلك نقطتين من تعادلها 2-2 أمام بنين و0-0 ضد الكاميرون، بينما تمتلك الكاميرون 4 نقاط في الصدارة، مقابل نقطتين لبنين، ونقطة لغينيا بيساو.

تشكيل غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: أندي يادوم – جوزيف أدياه – جون بوي – بابا رحمن

الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – صامويل أوسو - كوابينا أوسو

الهجوم: أندري آيو – جوردان آيو

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