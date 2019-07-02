رسميا - أرسنال يضم مهاجما من الدرجة الرابعة البرازيلية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 15:42

كتب : إسلام أحمد

جابريل مارتينيلي - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم البرازيلي جابريل مارتينيلي من صفوف إيتوانو الذي ينشط في الدوري الدرجة الرابعة البرازيلية.

جابريل لعب للفريق الأول بعمر الـ 16 عاما و9 أشهر في نوفمبر 2017 ليسجل في تلك الفترة 10 أهداف في 34 مباراة.

كما تلقى دعوة للتدريب مع المنتخب البرازيلي قبل كوبا أمريكا 2019 في معسكر شهر مايو الماضي.

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تألق اللاعب في بطولة كأس بوليستا 2019 – بطولة ولاية ساو باولو – وحصده جائزة أفضل لاعب صاعد وتواجده في التشكيل المثالي جذب أنظار النادي اللندني.

وسينضم اللاعب البالغ 18 عاما لصفوف الجنرز قبل بداية معسكر التدريبي للموسم الجديد.

مارتينيلي في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي قال إنه يود السير على خطى كريستيانو رونالدو من حيث دفع نفسه لمستوى جديد وكذلك وضع هدف الفوز بالألقاب والجوائز الفردية.

وعنما حفزه بالانضمام للأرسنال "أنه حلم منذ الطفولة وكذلك عائلتي كانت تريد رؤيتي ألعب في أوروبا لناد كبير مثل أرسنال، وأردت الفوز بتلك الخطوة".

ولم يعلن النادي اللندني عن قيمة أولى صفقاته الصيفية لموسم 2019-2020.

أرسنال

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