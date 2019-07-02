أمرابط يطالب اللجنة المنظمة بتغيير مواعيد مباريات المغرب

يتمنى نور الدين أمرابط نجم المنتخب المغربي أن تعيد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية النظر في توقيت مباريات أسود الأطلس في البطولة.

منتخب المغرب حقق العلامة الكاملة في مجموعته بـ3 انتصارات في 3 مباريات، ليتأهل لدور الـ16 بجدارة.

وقال أمرابط في تصريحات أبرزتها جريدة هبة بريس: "مباراتنا المقبلة في دور الـ16 ستجرى في نفس توقيت لقاء جنوب إفريقيا، وستكون الحرارة مرتفعة جدا".

وأضاف أمرابط "كان على اللجنة المنظمة أن تجعل كل المباريات بعد غروب الشمس بسبب الأجواء الحارة".

وينتظر المنتخب المغربي معرفة خصمه في مباراة دور الـ16 التي تقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل، ضد ثالث المجموعة السادسة أو ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة الثانية.

منتخب المغرب ضمن 3 منتخبات فقط حققت العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا رفقة مصر والجزائر.



























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