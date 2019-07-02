من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟

تأهلت مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بعلامة كاملة من ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، فمن يكون خصم الفراعنة المقبل في البطولة؟

تقول اللائحة بأن متصدر المجموعة الأولى، يواجه ثالث المجموعة الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.

حال واحدة يتأهل فيها ثالث المجموعة الثالثة ولا يكون خصم متصدر المجموعة الأولى، وهي حين لا تتضمن المجموعة الأولى أحد أفضل أصحاب المركز الثالث، بجانب المجموعة الرابعة.

هذه الحالة لن تحدث بعدما تأهلت الكونغو الديمقراطية عن مجموعة مصر الأولى بالفعل.

ما سبق يعني أن في حالة تأهل كينيا، تكون هي منافس مصر في دور الـ16 رسميا، فما الذي تحتاجه كينيا لتكون ضمن أفضل أربع أصحاب المركز الثالث في البطولة؟

ترتيب أفضل أصحاب مركز ثالث حاليا

1-غينيا 4 نقاط (+1) "تأهل رسميا".

2-الكونغو الديمقراطية 3 نقاط (0) "تأهل رسميا".

3-جنوب إفريقيا 3 نقاط (-1)

4-كينيا 3 نقاط (-4)

5-بنين نقطتان (0) يتبقى له مباراة

6-أنجولا نقطتان (0) يتبقى له مباراة

_ _ _

حالة واحدة حاليا تقصي كينيا من البطولة، وهي أن يتفادى أحد منتخبي بنين وأنجولا الخسارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بنين تواجه الكاميرون في المجموعة السادسة، وأنجولا تواجه مالي في المجموعة الخامسة.

بالتالي.. إذا فازت بنين أو أنجولا أو حتى تعادل أيا منهما، فلن يكون منافس مصر التالي هو كينيا بشكل رسمي.

_ _ _

في تلك الحالة ومع عدم تأهل كينيا للدور التالي، من سيكون منافس مصر المقبل؟

حسب اللائحة ففي تلك الحالة يكون منافس مصر هو ثالث المجموعة الرابعة، أي جنوب إفريقيا. فهل ضمن الأولاد تأهلهم رسميا؟

لم يضمن منتخب جنوب إفريقيا التأهل للدور التالي حتى الآن، حتى وإن كان قريبا من ذلك.

تودع جنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية إذا حصل منتخبي بنين وأنجولا على نقطة واحدة على الأقل من مباراتيهما. أو تتعادل تونس مع موريتانيا وفي نفس التوقيت تحصل بنين أو أنجولا على نقطة، فيكون ترتيب جنوب إفريقيا في المركز الخامس بترتيب أفضل الثوالث وتودع البطولة.

في تلك الحالة يكون خصم مصر هو ثالث المجموعة الخامسة.

ترتيب المجموعة الخامسة حاليا

مالي 4 نقاط "تأهلت رسميا"

تونس نقطتان (0)

أنجولا نقطتان (0)

موريتانيا نقطة وحيدة (1)

ثالث المجموعة الخامسة قد يكون أي منتخب من المنتخبات الأربعة.

قد يكون تونس أو أنجولا –كما هو الآن- أو موريتانيا في حالة فوزها على تونس مع أنجولا على مالي ويكون الاحتكام لفارق الأهداف. فرضية أن تكون موريتانيا صعب التحقق بكل تأكيد لأنه يحتاج فوز المرابطون على نسور قرطاج بخماسية مع فوز أنجولا على مالي بهدف واحد.

وربما أيضا أن يكون مالي إذا فازت تونس على موريتانيا وفوز أنجولا على مالي فيكون رصيد تونس وأنجولا 5 نقاط، وتتراجع مالي (4 نقاط) إلى المركز الثالث.

ختاما.. منافس مصر سيكون أحد هؤلاء.

كينيا

جنوب إفريقيا

بنين

أنجولا

تونس

موريتانيا

مالي

اقرأ أيضا:

السنغال لم تفقد إيمانها في ماني

من يريد المتعة فليشاهد الجزائر

مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الهلال لـ محمود علاء

منتخب مصر لـ في الجول: لا يهمنا منافسنا في دور الـ 16.. هدفنا اللقب

ميكائيل بوتيه.. سوء الحظ لن يستمر طويلا ومكافأة لا تنسى