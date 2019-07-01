تاريخ لعنة الـ9 نقاط في أمم إفريقيا.. مصر نجت مع المعلم وسقطت قبله

"من يحصد 9 نقاط لن يحصد اللقب" مقولة طالما انتشرت في كأس أمم إفريقيا وأن هناك لعنة تصيب من يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات بأنه لن يتواجد على منصة التتويج في النهائي.

والآن في كأس أمم إفريقيا 2019 حصدت ثلاثة منتخبات 9 نقاط كاملة في الدور الأول هم مصر والجزائر والمغرب.

وتعد هذه هي ثاني نسخة في تاريخ أمم إفريقيا بعد عام 2006 التي أقيمت في مصر أيضا يحصد فيها ثلاثة منتخبات 9 نقاط في دور المجموعات ولكن في ذلك الوقت أصابتهم اللعنة.

الكاميرون وغينيا ونيجيريا جميعهم في نسخة عام 2006 حصدوا العلامة الكاملة وودع أول فريقين البطولة من ربع النهائي والنسور الخضراء من نصف النهائي.

من توج باللقب حينها كان منتخب مصر حصد سبع نقاط في دور المجموعات فقط.

فمتى بدأت تلك اللعنة؟

في عام 1996 كانت أول نسخة من أمم إفريقيا تقام بـ16 فريقا رغم إنها بدأت بـ15 نظرا لانسحاب نيجيريا ورفض غينيا المشاركة لضيق الوقت وعدم التحضير الجيد للبطولة.

وشهدت تلك البطولة احتساب الفوز بثلاث نقاط للمرة الأولى في تاريخها.

وفي ذلك الوقت توجت جنوب إفريقيا باللقب بعدما حصدت في المجموعات 6 نقاط، أما غانا التي حصدت 9 نقاط فودعت البطولة من نصف النهائي.

أما في 1998 لم يستطع أي منتخب حصد العلامة الكاملة.

وفي عام 2000 كانت مفاجأة إذ أن البطل حصد أقل عدد ممكن من النقاط وهو منتخب الكاميرون الذي جمع 4 نقاط فقط وتوج في النهاية باللقب.

وخلال تلك البطولة حصد منتخب مصر تحت قيادة جيرار جيلي 9 نقاط ولم يظفر باللقب وودع البطولة من ربع النهائي.

أما في 2002 فكنا على موعد مع أول منتخب يحصد اللقب بالعلامة الكاملة، أسود الكاميرون كانوا المنتخب الوحيد في البطولة الذي فاز في كل مبارياته في المجموعات.

وفي تونس 2004 لم يحصد أي منتخب النقاط كاملة وتوج نسور قرطاج باللقب بسبع نقاط.

وبما إنه ذكرنا ما حدث في نسخة 2006 سلفا فسننتقل الآن مباشرة إلى غانا 2008 توج منتخب مصر باللقب بعدما جمع سبع نقاط.

أما غانا وكوت ديفوار اللذان جمعا 9 نقاط ودعا البطولة من نصف النهائي.

وفي 2010 كسر المعلم حسن شحاتة تلك العقدة للمنتخب المصري وحصد كل النقاط في دور المجموعات وكان هو الفريق الوحيد الذي فعل ذلك في البطولة وتوج في النهاية باللقب.

وبعد ذلك وفي نسخة عام 2012 حصد منتخب زامبيا اللقب بسبع بـ7 نقاط أما كوت ديفوار والجابون من حصدا العلامة الكاملة كان الخروج من ربع النهائي هو مصيرهما.

أما كل النسخ التالية 2013 و2015 و2017 لم يستطع أي منتخب جمع 9 نقاط أبدا.

وهذه هي الأرقام في أمم إفريقيا منذ عام 1996 والعمل بنظام 16 فريقا قبل استحداثه في 2019 وإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا:

** خلال 12 نسخة أقيمت منذ عام 1996 حصدت المنتخبات العلامة الكاملة مرتين فقط في 2002 من الكاميرون و2010 من مصر.

** أقل مرة حصد فيها البطل نقاطا كانت مع منتخب الكاميرون في عام 2004 بواقع 4 نقاط.

** 3 مرات حصد المنتخب الفائز باللقب 5 نقاط في دور المجموعات، و4 مرات جمع البطل 7 نقاط، ومرتين جمع المنتخب الفائز 6 نقاط.

** في 5 مناسبات من البطولة منذ عام 1996 لم يستطع أي منتخب جمع 9 نقاط.

** في 5 مناسبات من البطولة منذ عام 1996 استطاعت المنتخبات المشاركة الوصول لـ9 نقاط ولم تفز باللقب في النهاية.

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