جنش: ناجي ليس مسؤولا عن إصابتي.. إدارة الزمالك لم تدعمني بأي رسائل ويكفيني حب الجماهير

برأ محمود جنش حارس مرمى الزمالك مدربه في المنتخب أحمد ناجي من التسبب في إصابته بقطع في وتر أكيليس.

وصرح جنش عبر قناة أون سبورت "الحمد لله على كل شيء، الأزمة عرفتني حب الناس وجماهير الزمالك وشعرت أن لي ظهير قوي، إنها نعمة من الله".

وأضاف "كله خير، سوف أسافر صباح يوم الثلاثاء إلى ألمانيا والعملية يوم الأربعاء أو الخميس، سأبقى هناك أسبوع أو 10 أيام أعود بعدها إلى مصر ثم أسافر إلى ألمانيا مجددا".

وبسؤاله عن تسبب أحمد ناجي مدرب الحراس في إصابته، رد حارس مرمى الزمالك "لا. الإصابة قضاء وقدر والحمد لله على كل شيء هذا فضل من الله، كل ما يحدث خير من الله، وأتمنى مساندة الجميع للمنتخب فهو يحتاج التفاف الناس حوله في الفترة القادمة".

واستطرد "نتعامل في المنتخب أننا عائلة واحدة، ولكن هناك أمور تضايقنا خاصة النقد الشديد الذي يتجاوز الاحترام في بعض الأحيان، فالبطولة على أرضنا ويجب على الجميع أن يتكاتف حول المنتخب حتى إذا لم يعجبهم الأداء لأن الفترة القادمة مهمة جدا".

واستطرد "محمد وأحمد الشناوي بمثابة أشقائي وهناك منافسة قوية بيننا ومستويات متقاربة، فالإعلامي ممكن يكتب شيئا ما بداعي أنه يحبني ولكن لا يتصور أن كلامه من الممكن أن يضرني. محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وإذا لعب أحمد الشناوي سيؤدي أيضا بشكل مميز، وأشكر محمد أبو جبل فهو حارس مميز لا يقل عننا ولم يتأخر عن المنتخب بعد إصابتي، مما يؤكد أن كلنا واحد".

وأردف "التوفيق يحالفنا تقديرا للمجهود المبذول، كلنا واحد بصرف النظر عمن يلعب، أشكر اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين على دعمهم لي وأتمنى أن نتوج بالبطولة".

وقال جنش "النتائج الجيدة نبني عليها ويجب مساندة المنتخب مهما كان مستوى الأداء، فالنقد يجب أن يكون إيجابيا، نحتاج مساندة الجميع لأن البطولة على أرضنا فمن غير المقبول أن تخرج من مصر".

وانتقل حارس الزمالك للدفاع عن زميله في المنتخب محمد صلاح، قائلا "عندما تقترب من صلاح تشعر أنه (ابن بلد) لا يبخل على نفسه في التدريب، وما يتردد عن اختلاف مستواه مع المنتخب عن أدائه بليفربول كلام غير مقبول أن يقال، فأي لاعب مهما كانت مكانته يتشرف بتواجده في منتخب مصر".

وأضاف "صلاح والنني ووليد سليمان وحجازي والمحمدي يتمنون أن يحققوا إنجازا للبلد ولاعبي الأندية المحلية تناسوا الانتماءات من أجل المنتخب، الفريق يعاني من ضغوط اللعب وسط جماهيرنا وتحمل همومهم والتفكير في ضرورة إسعادهم، فهم دافع لنا ومع مرور المباريات سيتحسن الأداء".

وتابع "أجيري يتعامل معنا بنظام العائلة وأشكره جدا وساندني بقوة بعد الإصابة ويجلس معي باستمرار، أشكر جماهير الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام الذي أرسل لي رسالة بينما لم يتحدث معي أعضاء مجلس الإدارة".

وأشار جنش "جماهير الزمالك سندي وأتحمل من أجلهم الكثير، وأتمنى الاستمرار في النادي لما وجدته من حب شديد، لا أريد التحدث في أمور تخص الإدارة، أو عدم تلقي أي رسائل دعم منهم، يكفيني حب الجماهير ولا أعرف ما أقوله أو أفعله لهم".

وعن موقفه من إعلان مسؤولي الزمالك الرغبة في التعاقد مع حارس مرمى جديد، رد الحارس الدولي "إنه أمر يخص الإدارة والجهاز الفني لمصلحة الفريق لأننا نلعب على كل البطولات، وأتمنى أن يحالفهم التوفيق في اختيار الأفضل لنا".

وأتم جنش تصريحاته "أعجبني منتخب الجزائر في كأس الأمم، فهو يضم 23 لاعبا مميزا مثل مصر".

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يخضع جنش لعملية جراحية في ألمانيا، ليتحدد بعدها مدة غيابه عن الملاعب والتي لن تقل عن 5 أشهر.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

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ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

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