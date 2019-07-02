بلماضي: هذا سبب غياب براهيمي.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إصابة الجناح ياسين براهيمي، مشددا على أن تألق البدلاء في لقاء تنزانيا لم يفاجئه.

ودك منتخب الجزائر شباك نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموعة من البدلاء ليحقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال بلماضي عن سبب غياب براهيمي في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية: "اعتقدنا بأن الإصابة خفيفة ولكن اتضح بأن إصابته لن تسمح له بالمشاركة وقررنا عدم المغامرة به".

كما علق أيضا على مستوى البدلاء وقال: "لأكون صريحا، مستوى من دفعت بهم أمام تنزانيا لم يفاجئني لأنني اخترت أفضل اللاعبين الجزائريين".

المنتخب الجزائري يقدم أجمل المباريات في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر ويعد أحد أقوى المرشحين لحصد اللقب.

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