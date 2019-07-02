بلماضي: لا تقارنوننا بمنتخب الجزائر 1990.. وما فعله وناس يلخص كل شيء

رفض جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر مقارنة فريقه الحالي بفريق الخضر الذي حصد لقب الأمم الإفريقية عام 1990.

المنتخب الجزائري يقدم أجمل المباريات في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا بمصر ويعد أحد أقوى المرشحين لحصد اللقب.

وقال بلماضي عن مقارنة الكتيبة الحالية بمنتخب 1990: "فزنا بثلاث مباريات في الدور الأول وعادلنا إنجاز منتخب 1990، لكن لا يمكن مقارنتنا بهم لأنهم حققوا اللقب".

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية "لقد حققنا حصيلة جيدة في مرحلة المجموعات ولكن طريق التتويج لا يزال طويلا".

كما تحدث بلماضي عن لاعبه المتألق آدم وناس وقال: "لقد قدم مباراة طيبة وسجل هدفين وحقق إحصائيات رائعة وتوج بجائزة رجل المباراة، هذا يلخص كل شيء".

آدم وناس.. شرارة الجزائر "قادر على صنع شيء من لا شيء"

وناس جناح مهاري لديه لمسة ساحرة، لم يشارك كثيرا سابقا مع ناديه نابولي خوفا من إثقاله بالمسؤوليات وهو صغير السن، لكن يبدو أنه أصبح جاهزا الآن للقتال وتحمل المسؤلية.

آدم وناس البالغ من العمر 22 عاما، جناح منتخب الجزائر أصبح من أبرز الأسماء في بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما ظهر بشكل مدهش ضد تنزانيا وسجل هدفين وصنع هدفا في أول مشاركة له في البطولة القارية.

خلال 73 دقيقة تصدر ترتيب الهدافين وأتم 7 مراوغات ناجحة، واستخلص الكرة من الخصم في 6 مرات مقابل فقدان الكرة في مرة وحيدة، ليمثل أزمة جميلة للمدير الفني الجزائري جمال بلماضي الذي أصبح في حيرة من أمره في ظل مشاركته مع نفس مركز رياض محرز قائد المنتخب الذي جلس له بديلا.

























































































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