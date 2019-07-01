تحدث إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن منافس المنتخب في دور الـ 16، مشيرا إلى "لا يهمنا اسم منافسنا".

منتخب مصر تأهل إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة الأولى، وينتظر ثالث المجموعة الثالثة والأقرب كينيا. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب لهيطة: "لا يهمنا اسم منافسنا في دور الـ 16. نحن لن ننظر لاسم المنافس".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن جاهزون لأي منتخب أيا كان اسمه".

وواصل "البطل يدخل وهدفه تحقيق اللقب ولا ينظر لأي منافس آخر. هدفنا هو تحقيق اللقب".

وحصد المصريون نقطتهم التاسعة، العلامة الكاملة، لننتظر تأهل ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومواجهته في دور الـ16 يوم 6 يوليو المقبل في استاد القاهرة.

أما أوغندا فتحتل وصافة المجموعة بـ4 نقاط، وتواجه وصيف المجموعة الثالثة الذي يبدو وأنه سيكون السنغال يوم 5 يوليو المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر في دور الـ 16 من هنا

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