ماني: شعرت بالإحباط بعد ركلة الجزاء الأولى.. وأحب الجمهور المصري

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 23:29

كتب : عاطف شادي

ماني - السنغال - كينيا

تحدث ساديو ماني عن المباراة المتقلّبة التي خاضها في مواجهة كينيا، وقاد خلالها بلاده السنغال للفوز 3-0.

السنغال تأهلت إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بفوزها على كينيا في ثالث جولات المجموعة الثالثة، وماني كان مساهما بهدفين في الشوط الثاني، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

وصرّح ماني بعد حصده جائزة رجل المباراة: "سعيد بجائزة رجل المباراة، وسعيد أيضا بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

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وأضاف نجم ليفربول: "السنغال لم تظهر بشكل جيد في بداية المباراة، لكن الأداء تحسّن واستطعنا تحقيق الفوز".

وعلّق على تسديده ركلتي جزاء، الأولى أهدرها والثانية سجلها: "بعد إهداري ركلة الجزاء شعرت بالإحباط بعض الشيء، لكني لم أفقد الأمل".

وأتم: "أحب الجمهور المصري جدا".

السنغال ضمنت تأهلها في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة خلف الجزائر، لتواجه أوغندا على استاد القاهرة يوم 5 يوليو بالدور ثُمن النهائي.

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