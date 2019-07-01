ماني ملك الأرقام الإيجابية والسلبية رجلا لمباراة السنغال وكينيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 23:23

كتب : عاطف شادي

ساديو ماني - السنغال

أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول فوّت بها على بلاده السنغال التقدم في النتيجة على كينيا، لكن هذه لم تكن النهاية.

ساديو ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال وكينيا، بعد أن سجل هدفين من أصل 3 هزوا بها شباك منافسهم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

السنغال ضمنت تأهلها في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة خلف الجزائر، لتواجه أوغندا على استاد القاهرة يوم 5 يوليو بالدور ثُمن النهائي.

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وأهدر ماني ركلة جزاء في الدقيقة 28 من المباراة، لكنه لم يستسلم، فسجل هدف السنغال الثاني في الدقيقة 71، قبل أن ينفذ ركلة جزاء جديدة بنجاح هذه المرة في الدقيقة 78.

ماني (27 عاما) نجم ليفربول رفع رصيده إلى 17 هدفا دوليا في 58 مع أسود التيرانجا، و4 أهداف عموما في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

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