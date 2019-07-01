أثناء مشاركته في أمم إفريقيا.. رسميا - ميكيل ينتقل إلى الدوري التركي

رغم قيادته بلاده في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، لم يتغافل جون أوبي ميكيل عن مستقبله.

قائد منتخب نيجيريا انضم رسميا إلى طرابزون التركي في صفقة انتقال حر، في عقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ميكيل الذي لعب لـ ميدلسبره في الموسم الماضي، عاد لقائمة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية الحالية بعد أن ابتعد من مونديال 2018.

بطل دوري أبطال أوروبا سابقا مع تشيلسي، بدأ المباراة الأولى أمام بوروندي والثالثة أمام مدغشقر، فيما غاب عن المشاركة أمام غينيا.

ميكيل (32 عاما) يمتلك 89 مباراة دولية مع نيجيريا، سجل فيها 6 أهداف.

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