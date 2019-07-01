أسود المغرب تكتب تاريخا لم يحدث من قبل

ظلت الأسود هادئة أمام جنوب إفريقيا إلى أن أطلق مبارك بوصوفة زئيرهم فوصل الصوت لكل شبر في ملعب السلام.

وحقق منتخب المغرب فوزا قاتلا ومثيرا على حساب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

سجل هدف المباراة الوحيد مبارك بوصوفة في الدقيقة 90.

وضمن منتخب المغرب تصدره للمجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط بينما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني بست نقاط.

أما جنوب إفريقيا فوصل رصيد منتخب الأولاد للنقطة الثالثة يحتلون بهم المركز الثالث.

فيما ودع منتخب ناميبيا البطولة بدون أي نقطة بعدما هُزم في كل مبارياته.

وصنعت كتيبة المدرب إيرفي رينار تاريخا لم يحدث من قبل في تاريخ المغرب وهو حصد تسع نقاط كاملة في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وبذلك ينتظر منتخب المغرب ملاقاة ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة في دور الـ16.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب المغربي للدور الثاني في أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1988.

إذ أن المنتخب المغربي في عام 1986 بلغ نصف النهائي وحصد المركز الرابع وكرر الأمر بعد ذلك في بطولة 1988 التي أقيمت في أرضه.

غياب الأهداف

شهد الشوط الأول بعض الفرص من كلا المنتخبين لكنه لم يشهد تسجيل الأهداف.

وأرسل حكيم زياش كرة متقنة داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة شتتها حارس جنوب إفريقيا ووصلت الكرة إلى يونس بلهندة الذي سدد بقوة لكن تصويبته لمست العارضة وذهبت إلى خارج الملعب.

وكاد بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا ينجح في تسجيل هدفا لمنتخب بلاده ولكن تسديدته مرت بجوار المرمى المغربي بقليل.

وفي الدقيقة 35 أرسل نور الدين أمرابط عرضية داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع لتعود الكرة بلهندة الذي سدد بقوة لكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

هدف قاتل

شهد الشوط الثاني ضغطا كبيرا من المغرب لتسجيل هدف الفوز وسدد أشرف حكيمي كرة قوية لكن تصويبته ارتطمت بالعارضة.

وبعد ذلك بدقائق وصلت الكرة إلى يوسف النصيري وراوغ حارس مرمى جنوب إفريقيا ولكنه فقد السيطرة على توازنه وسدد الكرة خارج الملعب.

وأرسل أمرابط عرضية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء ولكن رأسية النصيري أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 90 من خطأ للمنتخب المغربي من الناحية اليسرى فشل دفاع جنوب إفريقيا في تشتيت الكرة بنجاح لتصل إلى بوصوفة الذي سدد بيسراه في الشباك ليعلن عن انتصار المغرب.