منتخب مصر: جنش يسافر ألمانيا الثلاثاء.. ومشاركة وردة في يد أجيري

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 18:17

كتب : بسام أبوبكر

جنش - مصر

صرّح إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن محمود عبد الرحيم "جنش" يسافر إلى ألمانيا غدا الثلاثاء للخضوع لعملية جراحية.

جنش تعرض لإصابة في وتر أكيليس خلال تدريبات منتخب مصر، ليبتعد عن الملاعب لعدة أشهر.

وصرّح لهيطة عبر إذاعة "إنرجي": "جنش سيغادر إلى ألمانيا غدا الثلاثاء بعد أن أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بالتأشيرة والأوراق ومصاريف العلاج".

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وأضاف مدير المنتخب: "أوجه الشكر لـ جنش لإصراره على حضور مباراة الأمس من الملعب رغم الإصابة والتعب الشديد".

وتطرق لهيطة لمستوى مصر خلال الدور الأول الذي انتهى على حصد 9 نقاط دون تلقي أهداف: "الجهاز الفني واللاعبون يدركون جيدا عدم رضا الجماهير عن الأداء، سنعمل على علاج الأخطاء، أجيري عقد جلسة خاصة صباح اليوم للحديث مع اللاعبين عن مواجهة أوغندا".

وأتم موضحا موقف عمرو وردة: "عقوبة وردة انتهت بانتهاء الدور الأول، ولذا سيتواجد ابتداء من المباراة المقبلة، ومسألة مشاركته من عدمها في يد أجيري".

مصر تصدرت المجموعة الأولى بـ3 انتصارات متتالية على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ16 على استاد القاهرة يوم 6 يوليو.

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